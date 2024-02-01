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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de şeriata yönelik pervasızlıkların temelinde cehalet ve bilgisizlik hastalığı var - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de şeriata yönelik pervasızlıkların temelinde cehalet ve bilgisizlik hastalığı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye\'de şeriata yönelik pervasızlıkların temelinde cehalet ve bilgisizlik hastalığı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de sayıları az da olsa kimi çevrelerde 'şeriata' yönelik sergilenen pervasızlıkların temelinde cehalet ve bilgisizlik hastalığı olduğunu belirtti. Erdoğan, Ankara'da yaptığı konuşmada, bu tür yanlış anlamaların ve yanlış yönlendirmelerin ülkenin birlik ve beraberliğine zarar verdiğini vurguladı.

01.02.2024 15:11  Güncelleme: 15:12
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'de sayıları az da olsa kimi çevrelerde 'şeriata' yönelik sergilenen pervasızlıkların temelinde cehalet ve bilgisizlik hastalığı vardır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de şeriata yönelik pervasızlıkların temelinde cehalet ve bilgisizlik hastalığı var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de şeriata yönelik pervasızlıkların temelinde cehalet ve bilgisizlik hastalığı var - Son Dakika
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