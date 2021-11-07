Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti
07.11.2021 17:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'de bulunan Huber Köşkü'nde Türkiye'deki Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti. Kabul basına kapalı gerçekleşti.
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