Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Filistin davasına en üst seviyede sahip çıkan ülke - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Filistin davasına en üst seviyede sahip çıkan ülke

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin devletiyle ve milletiyle Filistin davasına en üst seviyede sahip çıkan ülke olduğunu belirtti.

09.03.2024 14:02
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletiyle ve milletiyle Filistin davasına en üst seviyede sahip çıkan ülke tartışmasız bir şekilde Türkiye'dir"

İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Filistin davasına en üst seviyede sahip çıkan ülke - Son Dakika

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