Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye olarak İsrail'e en sert tepki gösteren ülkelerden biriyiz

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak ilk günden beri İsrail'e en sert tepki gösteren ülkelerden biriyiz. Filistin'i savunduk, Filistin davasına sahip çıktık. Her kim bu milletin Gazze ve Filistin davasındaki gayretini sorguluyorsa açıkça kendi insanına hakaret ediyor demektir. Her kim, doğruluğuna yanlışlığına bakmadan 'Hiçbir şey yapmadılar' diyorsa alenen iftira atıyor demektir." - MARDİN