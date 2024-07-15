Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin geleceği hedef alındı"
-Cumhurbaşkanı Erdoğan:
-" 15 Temmuz'da son kozlarını oynadılar"
-"Türkiye'nin geleceği hedef alındı"
-"15 Temmuz unutulmaz bir direniştir"
-"Ülkemiz 15 Temmuz ruhu ile yükselecek"
-"Türkiye çekim merkezi haline gelecek"
-"Tecrübelerden ders alarak istikbalimizi şekillendireceğiz"
-"8 Yıldır emellerine ulaşamadılar, ulaşamayacaklar"
-"Her kim 15 Temmuz'a laf söylüyorsa hedefi millettir"
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