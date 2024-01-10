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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcusunu gururla paylaştı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcusunu gururla paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı kapsamında Türkiye'nin ilk uzay yolcusunu bilim misyonuyla uzaya gönderme hedeflerine çok az kaldığını belirterek gurur duyduğunu ifade etti. Albay Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı bir videoyu paylaşan Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotunun 17 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na hareket edeceğini ve burada bilimsel çalışmalar yapacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye\'nin ilk uzay yolcusunu gururla paylaştı
10.01.2024 - 21:30,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli Uzay Programımız kapsamında ilk kez bir vatandaşımızı bilim misyonuyla uzaya gönderme hedefimize ulaşmamıza çok az kaldı. Gurur duy Türkiye." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapacak Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Albay Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı videoyu paylaşarak, "Milli Uzay Programımız kapsamında ilk kez bir vatandaşımızı bilim misyonuyla uzaya gönderme hedefimize ulaşmamıza çok az kaldı. Gurur Duy Türkiye." mesajına yer verdi.

Videoda, Türkiye Uzay Ajansı'na astronot başvurusunda bulunmak için gelen Zeynep adlı küçük kız ile video konferans ile tanışan Albay Gezeravcı arasındaki diyaloglar dikkati çekiyor. Küçük kızın kendisi hakkındaki sorularını yanıtlayan Gezeravcı, "Jet pilotuyum. 22 yıldır uçuyorum. 100'ün üstünde testi geçtim şu an her şey yolunda görünüyor. İki yıldır hazırlık yapıyoruz, başaracağıma inanıyorum." ifadelerini kullanıyor.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket edecek.

Gezeravcı, 14 gün boyunca kalacağı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bilimsel çalışmalar için uzay ortamında bazı deneyler yapacak.

Kaynak: AA
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