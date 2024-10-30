Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan : " Türkiye'nin, terörü destekleyen, teröre arka çıkan, terörün sözcülüğünü yapan, kardeşliğe değil husumete, demokrasiye değil anarşiye, hukuka değil hukuksuzluğa hizmet eden oluşumlara taviz vermesi mümkün değildir." - ANKARA