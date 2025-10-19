Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak KKTC'nin egemenlik haklarını savunmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak KKTC'nin egemenlik haklarını savunmaya devam edeceğiz"

19.10.2025 21:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte her türlü platformda savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha gösteren, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte her türlü platformda savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak KKTC'nin egemenlik haklarını savunmaya devam edeceğiz"
