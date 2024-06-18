Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, seçimler sebebiyle oluşan gerilimli atmosferi süratle geride bırakmalı" - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, seçimler sebebiyle oluşan gerilimli atmosferi süratle geride bırakmalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, seçimler sebebiyle oluşan gerilimli atmosferi süratle geride bırakmalı" Türkiye'nin etrafının ateş çemberiyle sarıldığına ve lüzumsuz tartışmalarla harcanacak bir anın bile olmadığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan;

18.06.2024 01:54
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, seçimler sebebiyle oluşan gerilimli atmosferi süratle geride bırakmalı"

MUĞLA - Türkiye'nin etrafının ateş çemberiyle sarıldığına ve lüzumsuz tartışmalarla harcanacak bir anın bile olmadığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Türkiye'nin seçimler sebebiyle oluşan gerilimli atmosferi süratle geride bırakıp, tüm kapasiteyle geleceğe odaklanması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti teşkilatları ile video konferans aracılığıyla bayramlaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında muhalefete seslenerek yıkıcı ve provokatif bir dil yerine artık yapıcı, olumlu ve birleştiren bir üslubun hakim olma zamanının geldiğini söyledi. Konuşmasında seçimlerle birlikte oluşan gerilim atmosferinden biran önce uzaklaşılması gerektiğine de vurgu yapan Erdoğan; "Ülkemizin etrafı ateş çemberiyle sarılmışken, sınırımızın ötesinde teröristler yuvalanmışken, Avrupa'sından Amerika'sına dünya büyük bir belirsizlikten geçerken, lüzumsuz tartışmalarla harcayacak tek bir anımız dahi bulunmuyor. Türkiye'nin seçimler sebebiyle oluşan gerilimli atmosferi süratle geride bırakıp, tüm kapasiteyle geleceğe odaklanması gerektiğine inanıyoruz. Ülkeye ve millete hizmet yarışı olan siyasetin, farklı partiler arasında süregiden bir yıpratma savaşı olarak algılanmasının mutlaka önüne geçmeliyiz. Bunun için muhalefetin haksız ithamlarla, iftiralarla, siyasi nezakete sığmayan suçlayıcı ifadelerle siyaset yapma alışkanlığını süratle terk etmesi şarttır. Muhalefet cenahında yıkıcı ve provokatif bir dil yerine artık farklı bir üslubun, yapıcı, olumlu, birleştiren bir tutumun hakim olmasının vakti çoktan gelmiştir. Kurban Bayramı'nın böyle bir iklimin güçlenmesine vesile olmasını diliyoruz" dedi.

Konuşmasını partililerine seslenerek sonlandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında "Sizlerden de siyasi faaliyetlerinizi bu anlayışla yürütmenizi bekliyorum. 81 ilimizde milletimize hizmet için koştururken şunu hiçbir zaman unutmayınız. AK Parti, üye sayısı ve yelpazesi itibariyle Türkiye'nin en geniş ailesidir. Cumhur İttifakı 85 milyonun birliğinin, dirliğinin ve kardeşliğinin teminatıdır. İttifakımız ne kadar güçlü olursa Türkiye'de o derece güvende olacaktır. Bunun için fitne kazanı kaynatanların oyunlarına kesinlikle gelmeyeceğiz. Partimizin ve ittifakımızın surlarında gedik açılmasına fırsat vermeyeceğiz. Mücadelemizi saflarımızı daha da sıklaştırarak, dayanışmamızı güçlendirerek, birbirimize daha sıkı bir şekilde kenetlenerek yürüteceğiz. AK Parti teşkilatındaki siz dava arkadaşlarıma güveniyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, seçimler sebebiyle oluşan gerilimli atmosferi süratle geride bırakmalı' - Son Dakika

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