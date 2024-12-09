Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, sınırlarının ötesinde yeni terör çıban başlarının ortaya çıkmasına göz yummayacaktır. 13 yıldır her türlü zulme maruz kalan Suriyeli kardeşlerimize yeni acılar, yeni sıkıntılar, yeni dramlar yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, sınırlarının ötesinde yeni terör çıban başlarının ortaya çıkmasına göz yummayacaktır. - Son Dakika
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