Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkenin kazanımlarıyla sevinecek herkesle konuşuruz - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkenin kazanımlarıyla sevinecek herkesle konuşuruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kazanımlarıyla sevinecek herkesle oturup konuşabileceklerini belirtti. Ancak terör örgütü güdümünde siyasetçilik yapanlara kapılarının kapalı olduğunu vurguladı.

27.03.2024 14:46  Güncelleme: 14:49
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ülkenin kazanımlarıyla sevinecek herkesle oturur konuşuruz. Türkiye yüzyılında yol yürümek isteyen herkesle konuşuruz. Ancak kapımız teröristlere de terör örgütü güdümünde siyasetçilik oynayanlara kapalıdır." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Terör, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkenin kazanımlarıyla sevinecek herkesle konuşuruz - Son Dakika

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