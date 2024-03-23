Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz sadece günü kurtarmanın değil, Türkiye, Türk ekonomisi için en doğrusunu yapmanın çabasındayız." - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz sadece günü kurtarmanın değil, Türkiye, Türk ekonomisi için en doğrusunu yapmanın çabasındayız.' - Son Dakika
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu, 'Yuvamız İstanbul' kreşlerinden yararlanan çocuklar ve aileleriyle iftarda bir araya geldi. İmamoğlu, çocukların ve kadınların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışacaklarını söyledi ve yeni dönem projelerini açıkladı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Keşan'da düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 14 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü ve bu durumun istihdam artışına yol açtığını belirtti. Bakan Bolat ayrıca, Türkiye'nin Edirne'deki önemli konumunu vurgulayarak, hükümetin Edirne'ye yaptığı yatırımları ve esnaflara sağlanan kredi desteğini anlattı. Konuşmasında Türkiye'nin ekonomik büyüme, ihracat ve savunma sanayi alanındaki başarılarına da değinen Bakan Bolat, ülkenin geleceğine yönelik umutlu olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un hizmete açılması gerektiğini belirterek, bu konuda daha fazla zaman kaybedilemeyeceğini ifade etti. 5 yıl boyunca bu fırsatı kaçırdıklarını ancak bir 5 yıl daha bekleyemeyeceklerini söyledi.
İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa Mitingi'nde vatandaşlara seslendi ve İstanbul'un projelerinde kullanacakları paraları israf etmeyeceklerini söyledi.
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