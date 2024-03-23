Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz sadece günü kurtarmanın değil, Türkiye, Türk ekonomisi için en doğrusunu yapmanın çabasındayız.'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: 'Son 14 çeyrektir kesintisiz büyüyoruz'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Keşan'da düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 14 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü ve bu durumun istihdam artışına yol açtığını belirtti. Bakan Bolat ayrıca, Türkiye'nin Edirne'deki önemli konumunu vurgulayarak, hükümetin Edirne'ye yaptığı yatırımları ve esnaflara sağlanan kredi desteğini anlattı. Konuşmasında Türkiye'nin ekonomik büyüme, ihracat ve savunma sanayi alanındaki başarılarına da değinen Bakan Bolat, ülkenin geleceğine yönelik umutlu olduğunu ifade etti.