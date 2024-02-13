Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Ruanda ilişkilerini geliştirmek için gayretlerin süreceğini söyledi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Ruanda ilişkilerini geliştirmek için gayretlerin süreceğini söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Ruanda ilişkilerini geliştirmek için gayretlerin süreceğini söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye'nin Afrika'ya karşılıklı çıkarlar ekseninde yaklaşımının devam edeceğini ve iki ülke ilişkilerini geliştirmek için gayretlerin süreceğini ifade etti.

13.02.2024 19:24
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Afrika'ya karşılıklı çıkarlar ekseninde yaklaşımının devam edeceğini ve Türkiye ve Ruanda ilişkilerini geliştirmek için gayretlerin süreceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onur konuğu olarak katıldığı Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki temasları kapsamında Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Ruanda ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Afrika'ya karşılıklı çıkarlar ekseninde yaklaşımının devam edeceğini ve iki ülke ilişkilerini geliştirmek için gayretlerin süreceğini söyledi.

Kaynak: AA

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