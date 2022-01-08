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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Karaman İl Danışma Meclisi'nde konuştu: (2) - Son Dakika

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Karaman İl Danışma Meclisi'nde konuştu: (2)

08.01.2022 19:09

Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize durmak, duraksamak haramdır.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize durmak, duraksamak haramdır. Daha çok çalışacağız, daha çok koşacağız ve Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ülkesi arasına sokuyoruz ve sokacağız." dedi.

Erdoğan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Karaman İl Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Sokak terörü ile ülkenin karıştırılmaya çalışıldığında, 17-25 Aralık yargı emniyet girişiminden 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüne kadar her kritik kavşakta milletin iradesine sahip çıktığını ifade eden Erdoğan, demokrasiyi daha da güçlendirme çabalarında AK Parti'ye gönül verenlerin sandıkları patlatarak Türkiye'nin önünü açtığını söyledi.

Erdoğan, bu toprakları vatan kılan şanlı ecdat gibi torunlarının da eğilmediklerini, bükülmediklerini, istiklallerine leke sürdürmediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karaman seninle gurur duyuyor." tezahüratları üzerine, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben bugün Karaman'ı başka gördüm. Ben de Karaman ile gurur duyuyorum. Siz var ya böyle dik ve sağlam durdukça sizden aldığımız cesaretle tehditlere meydan okuduk. Yeri geldi cumhuriyet mitingleri kılıfı altında açıkça darbe çağrıları yapan çapulculara meydan okuduk. Yeri geldi ülkemizi güney sınırından terör koridoruyla kuşatmaya çalışan emperyalistlere meydan okuduk. Yeri geldi bölücü örgütün şehir eşkıyalarına, şahsiyetini 1 dolara satan FETÖ'cü alçaklara meydan okuduk.Yeri geldi çalışmadan üretmeden servetine servet katmaya alışmış para babalarına meydan okuduk. Ama bir an olsun bize sandıkta verdiğiniz emanete ihanet etmedik. Sizin başınızı yere eğdirmedik. Gazete manşetlerinde bize ömür biçtiler. Gece yarısı bildirileriyle bizi sindirmeye çalıştılar. Uyduruk davalar üzerinden partimizi kapatmaya çalıştılar. Hukuk garabetleriyle milletin tercihine ipotek koymaya yeltendiler. Terör örgütleri aracılığıyla ülkemizi Suriyelileştirmek istediler. Saldırılarını, 15 Temmuz gecesi canımıza kastetmeye kadar vardırdılar. Allah'ın yardımı sizlerin desteği sayesinde hepsinin de üstesinden geldik."

Bedel ödediklerini, çile çektiklerini, zorluklarla karşılaştıklarını ama hiçbir zaman milletin güvenini, teveccühünüzü boşa çıkarmadıklarını dile getiren Erdoğan, siyaset meydanını, milletin iradesini hukuk ve ahlak dışı yollarla gasp etmeye çalışan muhterislere bırakmadıklarını ifade etti.

Köken, dil, meşrep, bölge üzerinden kotarılmak istenen fitne siyasetinin bu toprakları zehirlemesine, bu ülkeyi esir almasına fırsat vermediklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çünkü biz sırtımızı size dayamıştık. Size inanıyorduk, size güveniyorduk. Ülkenin felaketinden rant devşirmeye çalışan gözü dönmüşlere rağmen Türkiye'yi cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarıyla buluşturduk. Son 19 yıldır mutlu, müreffeh, aydınlık yarınlar inşa etmek için durmadan dinlenmeden koşturuyoruz. Bize durmak, duraksamak haramdır. Daha çok çalışacağız, daha çok koşacağız ve Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ülkesi arasına sokuyoruz ve sokacağız. 81 vilayetimizin her birine eserlerimizle mührümüzü vuruyoruz."

(Sürecek)

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Karaman İl Danışma Meclisi'nde konuştu: (2)
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Karaman İl Danışma Meclisi'nde konuştu: (2)
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Karaman İl Danışma Meclisi'nde konuştu: (2)
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Karaman İl Danışma Meclisi'nde konuştu: (2)
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Karaman İl Danışma Meclisi'nde konuştu: (2)
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Karaman İl Danışma Meclisi'nde konuştu: (2)
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Karaman İl Danışma Meclisi'nde konuştu: (2)

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Karaman, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber! Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Karaman İl Danışma Meclisi'nde konuştu: (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Karaman İl Danışma Meclisi'nde konuştu: (2) - Son Dakika
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