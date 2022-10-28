Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aile kurumumuzu sapkın akımların tehdidinden koruyacak anayasa değişikliği teklifi hazırladık - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aile kurumumuzu sapkın akımların tehdidinden koruyacak anayasa değişikliği teklifi hazırladık

28.10.2022 17:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Programın ilk hedefinin anayasa değişikliği olduğunu söyleyen Erdoğan, "Başı açık veya başı örtülü tüm kızlarımızın ve hanımlarımızın eğitim ve çalışma haklarını güvence altına alacak, aile kurumumuzu sapkın akımların tehdidinden koruyacak bir anayasa değişikliği teklifi hazırladık." dedi.

"AK Parti Türkiye Yüzyılı Tanıtım Toplantısı" Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Binlerce partili, sabahın erken saatlerinden itibaren salona gelirken, salona giremeyenler de kongreyi dışarıda kurulan dev ekranlardan takip ediyor. Törende tek konuşmacı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu açıklıyor. Programın ilk hedefinin yeni anayasa olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtüsü teklifinin de önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacağını söyledi. Erdoğan ayrıca aile kurumunu sapkın akımların tehdidinden koruyacak bir anayasa değişikliği teklifi hazırlandıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Hücrelerine kadar vesayetine hizmet etmek üzere hazırlanmış 12 Eylül darbesi anayasasının raf ömrü çoktan dolmuştur. Girişimlerimizin bazıları meclis aşamasında teklif aşamasında muhalefetin destek vermemesi sebebiyle akim kalmıştır. Yeni bir anayasayı kazandırmak Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ilk hedeflerinden biridir.Hukukun üstünlüğünü, çoğulculuk, adalet, hakkaniyeti tahkim edecek her bir vatandaşımızın özgürlüklerini garanti altına alacak, gençlerimizin geleceklerine umutla bakmasını sağlayacak meclisimizin takdiri, milletimizin onayıyla hayata geçirmekte kararlıyız.

"AİLE KURUMUMUZU SAPKIN AKIMLARDAN KORUYACAK ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ HAZIRLADIK"

1000 yıldır vatanına, 1 asırdır cumhuriyetine, 80 yıldır demokrasisine 15 Temmuz'da istikbaline sahip çıkmanın bedelini ödeyen milletimizin böyle bir anayasaya kavuşması hakkıdır. Başı açık veya başı örtülü tüm kızlarımızın ve hanımlarımızın eğitim ve çalışma haklarını güvence altına alacak, aile kurumumuzu sapkın akımların tehdidinden koruyacak bir anayasa değişikliği teklifi hazırladık.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TEKLİFİMİZİ MECLİS'E SUNACAĞIZ"

İnşallah önümüzdeki hafta teklifimizi meclisimize sunarak tabii bir hak olarak bu konunun ülkemizin gündeminden çıkmasını sağlayacağız. Ülkemizin gündeminde böyle bir şey yoktu. Maalesef birileri zar zor ülkemizin gündemine soktular. Madem soktunuz, öyleyse biz de adımımızı atıyoruz. Bu girişimlerimizin gücünü de tesis ettiğimiz güven, huzur, özgürlük ve kardeşlik ikliminden alıyoruz. Malazgirt'ten bugüne istiklalimiz, istikbalimiz için yürüttüğümüz mücadelelerde verdiğimiz şehit ve gazilerimizi rahmetle yadediyorum."

BAKAN BOZDAĞ "HAZIRIZ" DEMİŞTİ

Öte yandan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da geçtiğimiz günlerde anayasa değişikliği ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Bozdağ, Anayasanın 24. ve 41. maddeleriyle ilgili çalışmaları tamamladıklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istemesi halinde sunum yapmaya hazır olduklarını ifade etmişti. Anayasanın 24. maddesi "din ve vicdan hürriyetini", 41. maddesi ise "ailenin korunmasını ve çocuk haklarını" düzenliyor.

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aile kurumumuzu sapkın akımların tehdidinden koruyacak anayasa değişikliği teklifi hazırladık - Son Dakika


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