Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan lideriyle telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan lideriyle telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Türkmenistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'na olan ilgisini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

10.04.2024 14:45
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkmenistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'na yönelik artan ilgisinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti. İki lider, görüşmede birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı da tebrik ettiler. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan lideriyle telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika

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