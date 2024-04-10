Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan lideriyle telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkmenistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'na yönelik artan ilgisinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti. İki lider, görüşmede birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı da tebrik ettiler. - ANKARA
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Ordu Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programına Vali Muammer Erol'un yanı sıra birçok siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi, iş insanları ve vatandaşlar katıldı. Vali Erol, programa gelen misafirleri karşılayarak bayramlarını kutladı.
Kuşadası'nda Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Tarihi Kervansaray'da düzenlenen törenle ilçe protokolü ve vatandaşlar bayramlaştı. Kaymakam İbrahim Keklik ve Belediye Başkanı Ömer Günel, bayramı kutlayarak Türkiye'ye sağlık, başarı ve mutluluk diledi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde CHP'den yeniden başkan seçilen İskender Yıldırım Gölbaşı Adliyesinde düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Başkan Yıldırım, Gölbaşı'nda güzel işlere imza atacaklarını belirtti.
Mersin Valiliği tarafından düzenlenen resmi programda konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, insanların pozitif bir hava ve enerjiye sahip olduğunu belirterek, umut ettiği şeyin dünya genelinde barış ve kardeşlik olduğunu söyledi. Ayrıca, bayram boyunca Mersin'de çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini ve halkın huzurlu bir bayram geçirmesi için çalışmaların yapıldığını ifade etti.
Ergani İlçe Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla halka açık bayramlaşma programında vatandaşlarla bayramlaştı. Kaymakam Karaaslan, birlik, beraberlik ve kardeşliğin en üst seviyede yaşandığı Ramazan Bayramı'na kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti. Tüm Müslüman aleminin ve Erganililerin Ramazan Bayramını kutlayan Karaaslan, herkese ailesiyle mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmesini diledi. Kaymakam Karaaslan, törenin ardından ilçe jandarma komutanlığı ve ilçe emniyet müdürlüğünü ziyaret etti. Daha sonra Ergani Devlet Hastanesini ziyaret eden Karaaslan, hastaların bayramını kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayranı'nda resmi bir programının olmadığı öğrenilmişti. Erdoğan'ın nerede olduğu merak edilirken . AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te olduğunu duyurdu.
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında konut projelerinin en kısa sürede tamamlanacağını ve önümüzdeki 5 yılda 10 milyar TL'lik yatırım yapacaklarını açıkladı.
Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Ramazan Bayramı münasebetiyle düzenlenen programda vatandaş ve kentteki idarecilerle bayramlaştı. Vali Su, bayramın güzelliklerini paylaşmanın önemine vurgu yaptı. Ayrıca Vali Su, askerlerin bayramını kutlamak için Mermer Jandarma Karakolunu ziyaret etti ve yol kontrol noktasında denetlemelerde bulundu.
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