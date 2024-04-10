Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan lideriyle telefon görüşmesi yaptı

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkmenistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'na yönelik artan ilgisinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti. İki lider, görüşmede birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı da tebrik ettiler. - ANKARA