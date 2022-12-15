Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstü kapalı şekilde İmamoğlu'nu eleştirdi: Belediye başkanı şov yapıyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstü kapalı şekilde İmamoğlu'nu eleştirdi: Belediye başkanı şov yapıyor

15.12.2022 14:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerle yaptığı soru-cevap kısmında 6 yaşındaki çocuk gelin skandalının ardından İBB'nin Hiranur Vakfı'nın binasını mühürlemesini "Belediye başkanı şov yapıyor" şeklinde değerlendirdi. Erdoğan'ın İmamoğlu'na verilen hapis cezası konusunda ise herhangi bir yorumda bulunmaması dikkat çekti.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli'yle evlendirdiğine yönelik hazırlanan iddianame kabul edilirken, gözaltına alınan iki sanık bugün tutuklandı.

ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu olayla ilgili Türkmenistan dönüşü uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

"ŞU ANDA KENDİ PARTİSİ TACİZLERLE, TECAVÜZLERLE KAYNIYOR"

Erdoğan, "Şimdi bu konuyla ilgili bile Sayın Kılıçdaroğlu bir şeyler söylüyor. Kılıçdaroğlu'nun bu konularda biraz insafı olsa, önce kendi partisinin içerisindeki tacizlere, tecavüzlere yolsuzluklara bir bakmasında fayda var. Şu anda kendi partisi kaynıyor, tacizlerle kaynıyor. Yani neredeyse Türkiye'de hiçbir il yok ki oradaki teşkilatında bu tür taciz, tecavüz olmasın" diye konuştu.

"BAKIYORSUN BAZILARI ŞOV YAPIYOR"

Çocuk gelin skandalının ardından İBB'nin Hiranur Vakfı binasını mühürlemesine de değinen Erdoğan, "Bakıyorsun bazıları şov yapıyorlar. Hatta kalkıyor belediye başkanı, işte bu vakfın uzantısı vakfa giderek, o vakfın kapatılması gibi şeylerle şov yapıyor" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NA VERİLEN CEZAYLA İLGİLİ KONUŞMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşamdan beri kamuoyunda geniş yankı uyandıran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezası konusunda ise herhangi bir yorumda bulunmadı.

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstü kapalı şekilde İmamoğlu'nu eleştirdi: Belediye başkanı şov yapıyor - Son Dakika
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