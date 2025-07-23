Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak\'ı Kabul Etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı.
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