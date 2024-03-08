Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Ukrayna'nın yeniden imarı çalışmalarına da güçlü şekilde destek vereceğiz" dedi - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın yeniden imarı için güçlü destek vereceğini açıkladı - Son Dakika
Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, il jandarma komutanlığı ekipleri, il merkezi ve Doğubayazıt ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Operasyonlar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 3 firari gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Valilik, çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapmak isteyen gruplara izin verilmedi. İstanbul Valiliği kararıyla polis, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yolları trafiğe kapattı. Meral Danış Beştaş da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bekleyen gruba katıldı. Grup, Beyoğlu Belediyesi Cihangir Semt Konağı'na kadar yürüdü ve çeşitli sloganlar attıktan sonra dağıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadına yönelik şiddetle mücadele siyaset üstü bir meseledir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını açıkladı. Karadeniz Tahıl Koridoru ile ilgili de konuşan Erdoğan, yeni bir mutabakat sağlanması için gereken desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Zelenski ise Türkiye'nin çabaları sayesinde ciddi insani sonuçlar elde ettiklerini ifade etti.
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Zirve Şehir İçin, Zirve Fikirler' çalışmasının ilk projesini sundu. Proje, yerel seçim sürecinde ve sonrasında katılımcı demokrasi adına farkındalık oluşturmayı hedefliyor.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya'da açılan 1974 Kıbrıs Türk Evi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ın başkalarının yönetimine geçmesine asla müsaade edemeyeceklerini belirtti. Tatar, Türkiye ile KKTC'nin ayrılmaz olduğunu vurgulayarak Kıbrıs davasının gündemde tutulmasının önemini vurguladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçimler öncesi muhalefetin birbirlerine ağır laflar söylemesinin hesabını vermesi gerektiğini belirterek, bu kafayla memleketin ve şehirlerin yönetilemeyeceğini söyledi. Çelik, Adana'da Cumhur İttifakı adaylarının kenti geleceğe hazırlamak için vizyonlarıyla, projeleriyle hazır olduğunu ifade etti.
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