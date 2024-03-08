Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın yeniden imarı için güçlü destek vereceğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy İstanbul'da kritik bir zirve gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını açıkladı. Karadeniz Tahıl Koridoru ile ilgili de konuşan Erdoğan, yeni bir mutabakat sağlanması için gereken desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Zelenski ise Türkiye'nin çabaları sayesinde ciddi insani sonuçlar elde ettiklerini ifade etti.