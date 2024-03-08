Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın yeniden imarı için güçlü destek vereceğini açıkladı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın yeniden imarı için güçlü destek vereceğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ukrayna'nın yeniden imarı çalışmalarına da güçlü şekilde destek vereceğiz" dedi.

08.03.2024 21:54  Güncelleme: 21:57
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Ukrayna'nın yeniden imarı çalışmalarına da güçlü şekilde destek vereceğiz" dedi - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın yeniden imarı için güçlü destek vereceğini açıkladı - Son Dakika

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