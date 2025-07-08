Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna, Slovak Cumhuriyeti, Özbekistan ve Cezayir büyükelçilerini kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Slovak Cumhuriyeti, Özbekistan ve Cezayir büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Büyükelçisi Nariman Celalov, Slovak Cumhuriyeti Büyükelçisi Michal Slivovic, Özbekistan Büyükelçisi İlkhom Khaydarov ve Cezayir Büyükelçisi Boumediene Guennad'ı kabul etti. Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.