Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Bin Tarık'a "İstanbul Mushafı" hediye etti

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'a, "İstanbul Mushafı" hediye etti.

Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Bin Tarık'a, Hattat Hüseyin Kutlu ve 66 kişilik ekibi tarafından hazırlanan "İstanbul Mushafı"nı takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bin Tarık, birlikte bir süre inceledikleri "İstanbul Mushafı"na ilişkin Hattat Kutlu'dan bilgi aldı.