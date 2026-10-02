Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin’i kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin’i kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin’i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin’i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Kabulde, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu'da yer aldı.

Kaynak: İHA
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