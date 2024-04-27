Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da akaryakıt istasyonu çalışanlarını ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da akaryakıt istasyonu çalışanlarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bulunan bir akaryakıt istasyonunu ziyaret ederek çalışanlarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayrıca, Kentsel Dönüşüm Uygulama Alanı'nda görevli işçilerle de bir araya geldi ve onlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, istasyondan ayrılırken Ferah Mahallesi'nde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti ve çocuklara oyuncak hediye etti.

27.04.2024 17:27
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da akaryakıt istasyonu çalışanlarını ziyaret etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'da uğradığı bir akaryakıt istasyonundaki personel ile sohbet etti, hatıra fotoğrafı çekildi.

Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kirazlıtepe Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna uğradı. Firma yöneticileri ve çalışanlarıyla uzun süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Uygulama Alanı'nda görevli işçilerle de hatıra fotoğrafı çektirdi. Petrol istasyonundan ayrılan Erdoğan, Ferah Mahallesi'nden geçtiği sırada kendisine sevgi gösterisinde bulunan bir grup vatandaşın önünde aracını durdurdu. Vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da akaryakıt istasyonu çalışanlarını ziyaret etti - Son Dakika

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