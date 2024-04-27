Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da akaryakıt istasyonu çalışanlarını ziyaret etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'da uğradığı bir akaryakıt istasyonundaki personel ile sohbet etti, hatıra fotoğrafı çekildi.

Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kirazlıtepe Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna uğradı. Firma yöneticileri ve çalışanlarıyla uzun süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Uygulama Alanı'nda görevli işçilerle de hatıra fotoğrafı çektirdi. Petrol istasyonundan ayrılan Erdoğan, Ferah Mahallesi'nden geçtiği sırada kendisine sevgi gösterisinde bulunan bir grup vatandaşın önünde aracını durdurdu. Vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti.