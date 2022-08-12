Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her camimizi, ülkemizin ve milletimizin geleceği için vatan topraklarına dikilen birer manevi muhafız olarak görüyoruz" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her camimizi, ülkemizin ve milletimizin geleceği için vatan topraklarına dikilen birer manevi muhafız olarak görüyoruz"

12.08.2022 14:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her camimizi, ülkemizin ve milletimizin geleceği için vatan topraklarına dikilen birer manevi muhafız olarak görüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da bulunan ve restorasyon çalışmaları tamamlanan Ayazma Camii'nin açılış programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da bulunan ve restorasyon çalışmaları tamamlanan Ayazma Camii'nin açılış programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan programda yaptığı konuşmada, "Ezanlarıyla şehirlerimizin semalarını yankılandıran her camimizi, ülkemizin ve milletimizin geleceği için vatan topraklarına dikilen birer manevi muhafız olarak görüyoruz. Ayasofya'yı yeniden ibadete açarak fethin ve onun muzaffer komutanı Fatih'in emanetine sahip çıkmıştık. Son dönemde İstanbul'un dört bir yanında inşa ettiğimiz camilerle ecdadın bu topraklara kazıdığı mühürleri çeşitlendirdik, çoğalttık, yaygınlaştırdık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bulunan ve restorasyon çalışmaları tamamlanan Ayazma Camii'nin açılış programına katıldı. Erdoğan, açılış programı öncesinde cuma namazını Ayazma Camii'nde kıldı. Açılış programına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katılım sağladı.

"Ayazma Camii'nin restorasyonunu tamamlayıp yeniden ibadete açarak bir vazifeyi daha yerine getirmiş olmanın gönül huzuru içindeyiz"

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz önce cuma namazını beraber eda ettiğimiz, 261 yıllık Ayazma Camii'mizin restorasyonunun ülkemiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Mimarisiyle, yeriyle pek çok özelliği ile şehrimize değer katan Ayazma Camii'mizin, Sultan 3. Mustafa'dan bu güne kadar bu eserin yaşatılması için gayret gösteren herkesi rahmetle yad ediyorum. Caminin restorasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rabbimiz tevbe suresinde 'Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder' buyuruyor. Ayazma Camii'nde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da günde 5 vakit okunacak ezanların, kılınacak namazların edilecek duaların Allah katında kabul olmasını diliyorum. Ezanlarıyla şehirlerimizin semalarını yankılandıran her camimizi, ülkemizin ve milletimizin geleceği için vatan topraklarına dikilen birer manevi muhafız olarak görüyoruz. Ayasofya'yı yeniden ibadete açarak fethin ve onun muzaffer komutanı Fatih'in emanetine sahip çıkmıştık. Son dönemde İstanbul'un dört bir yanında inşa ettiğimiz camilerle ecdadın bu topraklara kazıdığı mühürleri çeşitlendirdik, çoğalttık, yaygınlaştırdık. Ayazma Camii'nin restorasyonunu tamamlayıp yeniden ibadete açarak bir vazifeyi daha yerine getirmiş olmanın gönül huzuru içindeyiz" dedi.

Kurdele kesimi sırasında kısa bir konuşma yapan Erdoğan, "İnşallah yakında da Levent'te Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ni açacağız" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar, Fatih, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Her camimizi, ülkemizin ve milletimizin geleceği için vatan topraklarına dikilen birer manevi muhafız olarak görüyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her camimizi, ülkemizin ve milletimizin geleceği için vatan topraklarına dikilen birer manevi muhafız olarak görüyoruz" - Son Dakika
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