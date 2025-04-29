Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan'da Camerlengo Kardinal Farrell ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan'da Camerlengo Kardinal Kevin Joseph Farrell ile görüştü.
Erdoğan, Türkiye- İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'nin ardından Vatikan'a geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Kardinal Farrell ile görüştü. Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
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