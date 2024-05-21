Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Romanya Başbakanı Ciolacu Arasında 6 Anlaşma İmzalandı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Romanya Başbakanı Ciolacu Arasında 6 Anlaşma İmzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Romanya Başbakanı Ciolacu Arasında 6 Anlaşma İmzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu huzurunda, iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar arasında sosyal güvenlik, şehircilik, turizm, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, kolluk personelinin eğitimi ve diplomatik temsilciliklerde çalışma hakkı gibi konular yer alıyor.

21.05.2024 18:42
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu huzurunda, iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Romanya Başbakanı Ciolacu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Daha sonra iki ülke heyetlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen Romanya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı'nın ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Erdoğan ve Ciolacu'nun huzurunda ülkeler arasında 6 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar şunlar:

"- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Ankara'da 6 Temmuz 1999'da İmzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına Yönelik İdari Anlaşma

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Şehircilik Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Romanya Ekonomi, Girişimcilik ve Turizm Bakanlığı Arasında Turizm Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Romanya Ekonomi, Girişimcilik ve Turizm Bakanlığı Arasında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Desteklenmesine Yönelik Mutabakat Zaptı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Kolluk Personelinin Eğitim ve Öğretimi Alanında İşbirliği Protokolü

Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluk Mensuplarının Aile Fertlerinin Gelir Getirici İşlerde Çalışabilmelerine Dair Anlaşma."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Romanya Başbakanı Ciolacu Arasında 6 Anlaşma İmzalandı - Son Dakika

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