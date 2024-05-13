Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis İlişkileri Geliştirme Taahhüdünde Bulundu - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis İlişkileri Geliştirme Taahhüdünde Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis İlişkileri Geliştirme Taahhüdünde Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabulünde, iki tarafın, mevcut olumlu iklimi pekiştirme, daha fazla işbirliği alanı keşfetme, düzenli görüş alışverişlerini sürdürme ve çeşitli düzeylerde etkili iletişim kanallarını muhafaza etme taahhüdünde bulunduğu bildirildi.

13.05.2024 20:38
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabulünde, iki tarafın, mevcut olumlu iklimi pekiştirme, daha fazla işbirliği alanı keşfetme, düzenli görüş alışverişlerini sürdürme ve çeşitli düzeylerde etkili iletişim kanallarını muhafaza etme taahhüdünde bulunduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Miçotakis, iyi niyet ve işbirliği ruhu çerçevesinde Ankara'da bir araya geldi.

Görüşmede, Atina'da 7 Aralık 2023'te düzenlenen Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Beşinci Toplantısı sonuçlarını gözden geçiren Erdoğan ve Miçotakis, Dışişleri Bakanlarının rehberliğinde yürütülen Siyasi Diyalog, Pozitif Gündem ve Güven Artırıcı Önlemler temelinde o tarihten bu yana gerçekleştirilen toplantılarda kaydedilen ilerlemeleri değerlendirdi.

İki lider, çeşitli alanlarda ortak çıkarlara yönelik tedbirleri içeren "Pozitif Gündem Ortak Eylem Planı" kapsamında bugüne kadar kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladı.

İkili ilişkilerin temel dayanaklarından biri olan ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinde Ortak Eylem Planı'nın öneminin altı çizilen görüşmede, taraflar, belirli ve hedef sektörlere dayalı işbirliğini teşvik edecek Türk-Yunan İş Konseyi'nin kurulmasını memnuniyetle karşılayıp, iki ülke arasındaki ticaret hacmini iki katına çıkarma kararlılıklarını teyit etti.

İklim değişikliği ve bölgenin sismik kırılganlığı gibi ortak sınamaları kabul eden, Şubat 2023'te Türkiye'de meydana gelen trajik depremlere değinen iki taraf, Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasını memnuniyetle karşıladı.

"Dışişleri Bakanları koordinasyonla görevlendirildi"

İki taraf ayrıca, Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliği Anlaşması imzalanmasından da memnuniyet duydu.

Liderler, bölgesel ve uluslararası konuları da gözden geçirerek, ikili ilişkilerdeki mevcut ortamın bölgede istikrarın güçlendirilmesine önemli bir katkı sağladığı yönündeki ortak görüşlerini teyit etti.

İki lider, Dışişleri Bakanlarını, üzerinde mutabık kalınan yol haritası bağlamında bir sonraki toplantılara yönelik çalışmaları koordine etmekle görevlendirdi.

İki taraf da dostluk ve karşılıklı güven ortamında her iki halkın yararına olacak şekilde, 2023 Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Atina Bildirgesi doğrultusunda mevcut olumlu iklimi pekiştirme, daha fazla işbirliği alanı keşfetme, düzenli görüş alışverişlerini sürdürme ve çeşitli düzeylerde etkili iletişim kanallarını muhafaza etme taahhüdünde bulundu.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis İlişkileri Geliştirme Taahhüdünde Bulundu - Son Dakika

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