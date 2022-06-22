Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesini havadan inceledi

Muğla 'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren devam eden orman yangınına müdahale sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, ormanda çıkan yangını havadan inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililerden yangınla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris, Politika, Son Dakika

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