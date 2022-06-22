Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesini havadan inceledi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesini havadan inceledi

22.06.2022 14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesini havadan inceledi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangını havadan inceledi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangını havadan inceledi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren devam eden orman yangınına müdahale sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, ormanda  çıkan yangını havadan inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililerden yangınla ilgili bilgi aldı.


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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesini havadan inceledi - Son Dakika

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