Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesini havadan inceledi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangını havadan inceledi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren devam eden orman yangınına müdahale sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, ormanda çıkan yangını havadan inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililerden yangınla ilgili bilgi aldı.
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