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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Temel Karamollaoğlu'nu ağırlayacak - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Temel Karamollaoğlu'nu ağırlayacak

09.11.2021 15:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Temel Karamollaoğlu'nu ağırlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu yarın bir araya gelecek. Görüşme, saat 15.00'te Beştepe'de gerçekleşecek.

Erken seçim tartışmaları ve ittifak tartışmaları sürerken yarın dikkat çeken bir görüşme gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yarın saat 15.00'te Beştepe'de bir araya gelecek.

EN SON ASİLTÜRK'ÜN CENAZESİNDE GÖRÜŞTÜLER

İki lider en son Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün Ekim ayındaki cenaze töreninde görüşmüştü.

İTTİFAK İDDİALARI ALEVLENMİŞTİ

Asiltürk'ün nisan ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme kulislerde ittifak tartışmalarına neden olmuştu. Saadet Partisi'nin Karamollaoğlu'na rağmen AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın yanında olacağı iddia edilmişti. Asiltürk'ün vefatının ardından SP'nin Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Temel Karamollaoğlu seçilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Temel Karamollaoğlu'nu ağırlayacak

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Temel Karamollaoğlu'nu ağırlayacak - Son Dakika
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