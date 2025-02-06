Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni iş yerlerine kavuşan esnafları ziyaret etti

ADIYAMAN - Asrın felaketinin yıl dönümünde Adıyamanlılarla buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde yıkılan iş yerlerine yeniden kavuşan esnafları ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremin yıl dönümünde Adıyaman'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Uçakla Adıyaman Havalimanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonuna geçti. Burada halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, program sonrası depremde yıkılan iş yerlerine yeniden kavuşan esnaflarla bir araya geldi. Eski Adıyaman Valiliği binasının bulunduğu yere yapılan yeni iş yerlerini gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan burada esnaflarla bir araya geldi. Basın mensuplarına kapalı bir şekilde gerçekleşen ziyaret sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı incelemelerin ardından buradan ayrıldı.