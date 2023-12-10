Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimde kimleri aday göstermeyecek? Tek tek sıraladı

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarıyla yaptığı toplantılarda başkan adaylarının özelliklerini sıraladı.

"PARTİNİN OYUNU ARTIRMAYANLARLA İŞİMİZ OLMAZ"

Kendilerine yük olanlarla değil yük alanlarla yol yürümek istediklerini ifade eden Erdoğan, "Partinin oyunu artırmayacaksa, faydadan çok zarar getirecekse, dedikodulara konu olacaksa, bunlarla bizim işimiz olmaz. Mevcut belediye başkanlarından değişecek olanlarla da temasa geçeceğiz. Onların gönüllerini alacağız. Siz de bu konuda duyarlı olun. Kırıp dökmeden süreci götürelim. Küskünlüklere yol açmadan; o arkadaşlarımızla görüşerek bunun bir bayrak yarışı olduğunu anlatalım. Seçimlerde de birlikte çalışalım" mesajını verdi.

15 ARALIK'TAN SONRA ADAYLAR AÇIKLANACAK

Yunanistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ondan sonra bizim konseyimize getirecekler. Biz de bu yapılan çalışmayı gözden geçirerek süratle adım atıp, 2024'e dair Devlet Bahçeli ile bir araya gelip, kararımızı vereceğiz ve yola çıkacağız. 15 Aralık sonrası peyderpey aday açıklamalarımızı yaparız" demişti.

ANKET ÇALIŞMASI YAPILIYOR

AK Parti'de temayül yoklamasının ardından aday belirleme sürecinin ikinci aşamasına geçildi. Seçimi kazanma ihtimali yüksek isimler için anket süreci başladı. Anketlerden çıkan sonuçlar bir rapor halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.