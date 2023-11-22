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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel seçimdeki adaylarımızı Aralık ayı ortası gibi açıklamaya başlarız - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel seçimdeki adaylarımızı Aralık ayı ortası gibi açıklamaya başlarız

Cezayir dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Belediye başkan adaylarıyla ilgili süreç devam ediyor. Adayların duyurusu ne zaman yapılacak?'' sorusuna ''Büyükşehirler başta olmak üzere her ilde kamuoyu yoklamaları yaptık, yapıyoruz. 1 Aralık belediye başkan adayı olmak isteyen memurların istifaları için son tarih. Memurların durumu da netleştikten sonra Aralık ayının ortalarına doğru artık adaylarımızı açıklamaya başlarız'' dedi.

22.11.2023 - 13:23,  Güncelleme: 13:31
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2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde partilerin çıkaracağı adaylar merak konusu olurken, Cezayir seyahati dönüşünde uçakta gazetecilere konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aralık ayının ortalarına doğru artık adaylarımızı peyderpey açıklamaya başlarız" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN YEREL SEÇİM MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'e yaptığı seyahatin dönüşünde uçaktaki gazetecilerin 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlere yönelik sorusuna yanıt verdi.

"ADAYLARLA İLGİLİ HER KONUYU İNCE ELİYOR SIK DOKUYORUZ"

Erdoğan kendisine yöneltilen "Belediye başkan adaylarıyla ilgili süreç devam ediyor. Adayların duyurusu ne zaman yapacak? Bununla ilgili takvimi paylaşır mısınız?" sorusuna "Cumhur İttifakı olarak tüm seçimlerde olduğu gibi yaklaşan yerel seçimde de iddialıyız. Çalışmalarımızı bu iddiamız nispetinde çok titiz bir biçimde yapıyor, adaylarla ilgili süreçte her konuyu ince eliyor sık dokuyoruz.

"KAMUOYU YOKLAMALARI YAPIYORUZ"

Partimiz gerekli hazırlıkları ve analizleri yaptı. Zaten bildiğiniz gibi AK Parti olarak bizim seçim hazırlıklarımız bir önceki seçimin tamamlanmasıyla birlikte başlar. Özellikle büyükşehirler başta olmak üzere her ilde kamuoyu yoklamaları yaptık, yapıyoruz. Sonuçları analiz edip milletimizin gönlündekini anlamaya, şehirlerimize en faydalı olacak adayları belirlemeye gayret gösteriyoruz.

"ARALIK AYI ORTASI GİBİ ADAYLARIMIZI AÇIKLAMAYA BAŞLARIZ"

Bir defa 1 Aralık belediye başkan adayı olmak isteyen ve görevden bu nedenle ayrılması gereken memurların istifaları için son tarih. Memurların durumunu da görelim. Onların durumu da netleştikten sonra Aralık ayının ortalarına doğru artık adaylarımızı peyderpey açıklamaya inşallah başlarız" yanıtını verdi.

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel seçimdeki adaylarımızı Aralık ayı ortası gibi açıklamaya başlarız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel seçimdeki adaylarımızı Aralık ayı ortası gibi açıklamaya başlarız - Son Dakika
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