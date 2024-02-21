Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yolunu değiştiren adaylara seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşan yerel seçimlerde muhalefet ile birlikte yolunu değiştiren adaylara seslenerek, "Her konuda atıp tutan adayları kendi haline bırakın. Varsın onlar kendi tiyatrolarını çeviredursunlar. Yolunu kaybedenlerin, yolunu değiştirenlerin, yolunu şaşıranların tercihleri kendilerini ilgilendirir. Biz bunları dikkate almıyor sadece işimize odaklanıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmaları çerçevesinde geldiği Afyonkarahisar'da vatandaşlara seslendi. Erdoğan, sandıkta kentleri aşk ile yönetenlere oy verilmesi yönünde seçmenlere seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her konuda atıp tutan adayları kendi haline bırakın. Varsın onlar kendi tiyatrolarını çeviredursunlar. Afyon'da başka Ankara'da başka konuşanlardan bu şehre hayır gelmez. Siz sandıktan şehrinize aşk ile hizmet edecek ve eser kazandıracak adayları çıkarmaya bakın. Günümüzde vakit en kıymetli hazine haline geldi. Ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek bir günü bile yoktur. Kimin geçmişte ne olduğu değil asıl bugün nerede durduğu önemlidir. Şehirlerimize herhangi bir eser ve hizmet kazandırmak yerine sırf bize kaybettirmek amacıyla ortaya dökülen enaniyet abidelerine itibar etmeyin. Partimizi kurduğumuzda hangi heyecan ve azimle yola çıkmışsak bugünde aynı şekilde yola devam. Yolunu kaybedenlerin, yolunu değiştirenlerin, yolunu şaşıranların tercihleri kendilerini ilgilendirir. Biz bunları dikkate almıyor sadece işimize odaklanıyoruz" dedi.
"Milli muharip uçağımız Kaan ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi, yaparsa AK Parti yapar"
Konuşmasında daha sonra bugün ilk uçuşunu gerçekleştiren Türk savaş uçağı Kaan'ın faaliyetlerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"İşte bugün Türk savunma sanayinin gurur günlerinden birini yaşadık. Gençler, milli muharip uçağımız Kaan ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yaparsa AK Parti yapar. Yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Şuanda Kaan'ı görüyorsunuz değil mi? Daha neler gelecek neler. İnsansız uçakları yaptık mı? Akıncı'yı yaptık mı? Daha durun bakalım neler gelecek neler. Kızıl Elmayı yaptık mı? Bu kızıl Elma F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyor. Daha da yapacağız. Kaan aynı F-16 gibi. Böylece Türkiye kendi 5'inci nesil savaş uçağını üretme konusunda kritik bir aşamayı geride bıraktı. Yapamazlar demişlerdi. Milli muharip uçağımız hamd olsun göklerle buluştu. Rabbim herkesten razı olsun. Kaanımızın diğer testlerini de tamamlamak için çalışmaları yoğunlaştıracağız. Milletimize yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR
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