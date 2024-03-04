Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i doğum günü için tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in doğum gününü tebrik etti. - ANKARA
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DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da düzenlenen toplantıda belediye başkan adayı Hikmet Bülbül'ü tanıttı. Uysal, konuşmasında Türkiye'deki kritik seçimlere değinerek, fırsat eşitliği ve geleceğin kurtarılması için çalışacaklarını belirtti.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki Mehmet Furkan Derin'in cesedi Adranos Çayı'nda bulunmuştu. Otopsinin ardından Derin'in cenazesi, Tunçbilek beldesine bağlı Gürağaç köyünde defnedildi. Törene, Derin'in yakınları ve bölge yetkilileri katıldı.
Sivas Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin, Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası üyeleri ile istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıda esnafın sorunları ve çözümleri konuşuldu.
Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında Muratpaşa ilçesindeki Kızılarık Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaparak, Antalya için 5 yıl boyunca gece gündüz çalışacaklarını vurguladı. Tütüncü, ulaşım sorunlarını çözeceklerini ve Antalya'ya 15 yeni yol açacaklarını belirtti.
Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan olayda, Metin Çimen isimli şüpheli, eşi ve engelli oğlunu tartışmanın ardından tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, adli makamlara teslim edildi.
İlkadım ilçesinde kentsel dönüşüm için çalışmaların yapıldığı ancak henüz bir hamle yapılmadığına dikkat çeken Başkan Demirtaş, gelecek dönemde ada parsel bazında blok şeklinde bu işe gireceklerini belirtti.
Erzurum'un Karaçoban ilçesinde DEM Parti seçim irtibat bürosu açılış etkinlikleri sırasında, PKK/KCK terör örgütünün sözde bayrağını açarak terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen E.Y. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, adli makamların talimatları doğrultusunda serbest bırakıldı.
Erzurum'da düzenlenen FETÖ operasyonunda, şehir dışı talebe mesulü/gözcü konumunda faaliyet yürüten 4 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde yer alan şahıslar adli mercilere sevk edildi.
Yargıtay Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen eğitim programı kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, Türkiye ve diğer ülke arasında siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesinin yanı sıra yargı alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Kabulde, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da yer aldı.
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