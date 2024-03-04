Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i doğum günü için tebrik etti

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası ile İstişare Toplantısında Buluştu

Sivas Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin, Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası üyeleri ile istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıda esnafın sorunları ve çözümleri konuşuldu.