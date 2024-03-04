Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i doğum günü dolayısıyla tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i, yeni yaşı dolayısıyla tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i telefonla arayarak doğum gününü kutladı.
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Atakum Belediye Meclisi, gelen talepler üzerine sismik izolatör kullanımının vatandaşların ikamet ettiği binaların zeminlerinde de mümkün olmasını sağlayacak bir kararı gündemine aldı. Yapı ruhsatlarına eklenecek plan notu ile müteahhitler binaların zeminlerinde sismik izolatör kullanabilecek. Bu karar, depreme dayanıklı binaların yapılmasında öncü olacak.
Seçim çalışmaları için Tokat'ta bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Reşadiye ilçesinde mitinge giderken minibüsün kaza yapması sonucu yaralandı. Destici ve diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı, genel durumları iyi.
Erzurum'un Karaçoban ilçesinde PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, trafik kazası geçiren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Vali Hatipoğlu, yapılan ilk müdahalelerin ardından Destici'nin vücudunda belirli bir sorun görülmediğini belirtti.
AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çan seçimleri için uzun bir süredir aday adaylarının ve aday Ersin Çetin'in çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Gider, Çan'da seçim ofisini açarak AK Parti'nin hizmet anlayışını ve Çan'a olan bağlılığını ilan etti. Çan'da yaşanan boşluk ve fetret döneminin sona ermesi için Ersin Çetin'in tecrübesi ve analitik bakış açısıyla hizmet edeceğine inandığını ifade etti.
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