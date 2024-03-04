Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i doğum günü dolayısıyla tebrik etti - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i doğum günü dolayısıyla tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i, yeni yaşı dolayısıyla tebrik etti.

04.03.2024 15:21
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i, yeni yaşı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i telefonla arayarak doğum gününü kutladı.

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i doğum günü dolayısıyla tebrik etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i doğum günü dolayısıyla tebrik etti - Son Dakika
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