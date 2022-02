Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak gezisini neden iptal etti? İşte cevabı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak – Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, açılışı yapılan yolu, "Bizim için aslolan vatandaşımızın ne yaşadığıdır ne istediğidir. Milletimizin her derdi her acısı her sancısı bizim ilk ve olmazsa olmaz önceliğimizdir." sözleri ile anlattı.

"KISMET DEĞİLMİŞ"

Zonguldak'ta gerçekleşen açılış törenine bizzat katılması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını online olarak yapması ise dikkat çekti. Erdoğan'ın kente neden gitmediği sorusu ise "Sizinle Zonguldak'ta yüz yüze görüşmek için planladığımız ziyareti hava şartları sebebiyle bugüne ertelemiştik. Bugün de soğuk algınlığı sebebiyle gelemedik. Kısmet değilmiş. Canlı bağlantıyla da olsa açılışımızı gerçekleştirmek istedik. Zonguldak hep emeğin sembolü olmuştur." ifadelerinin ardından yanıt buldu.