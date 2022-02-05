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Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak gezisini neden iptal etti? İşte cevabı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak gezisini neden iptal etti? İşte cevabı

05.02.2022 14:58

Dün Ukrayna ziyaretini tamamlayıp yurda dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Zonguldak'ta bir açılış törenine katılması bekleniyordu. Fakat Erdoğan'ın açılışa video konferans yöntemiyle katılması dikkat çekti. Merak edilen konuya yaptığı konuşmada açıklık getiren Cumhurbaşkanı "Soğuk algınlığı sebebiyle gelemedik. Kısmet değilmiş." ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak – Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, açılışı yapılan yolu, "Bizim için aslolan vatandaşımızın ne yaşadığıdır ne istediğidir. Milletimizin her derdi her acısı her sancısı bizim ilk ve olmazsa olmaz önceliğimizdir." sözleri ile anlattı.

"KISMET DEĞİLMİŞ"

Zonguldak'ta gerçekleşen açılış törenine bizzat katılması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını online olarak yapması ise dikkat çekti. Erdoğan'ın kente neden gitmediği sorusu ise "Sizinle Zonguldak'ta yüz yüze görüşmek için planladığımız ziyareti hava şartları sebebiyle bugüne ertelemiştik. Bugün de soğuk algınlığı sebebiyle gelemedik. Kısmet değilmiş. Canlı bağlantıyla da olsa açılışımızı gerçekleştirmek istedik. Zonguldak hep emeğin sembolü olmuştur." ifadelerinin ardından yanıt buldu.

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak gezisini neden iptal etti? İşte cevabı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak gezisini neden iptal etti? İşte cevabı - Son Dakika
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