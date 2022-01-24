Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş'ın sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşım - Son Dakika

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Gazeteci Sedef Kabaş, bir televizyon kanalının yayınında kullandığı ifadeler nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sözleri ve tutuklanması tartışma yaratan Kabaş'ın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

"ÖĞRENDİM Kİ, YALNIZ DEĞİLİM"

Kabaş'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Öğrendim ki, Yalnız değilim... Biliyorum ki, Örgütlü mezalimin en büyük kabusu, İyilerin dayanışması, direnişi ve cesaretidir." ifadelerine yer verildi.