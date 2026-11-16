Cumhurbaşkanı Neves, Cabo Verde'de ilk turda yüzde 63,8 oyla yeniden seçildi

Batı Afrika'daki ada ülkesi Cabo Verde'de 15 Kasım'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini mevcut Cumhurbaşkanı Jose Maria Neves ilk turda kazandı.

Cabo Verde resmi haber ajansı Inforpress'in Ulusal Seçim Komisyonunun (CNE) geçici sonuçlarına dayandırdığı habere göre, Neves, oyların yüzde 63,8'ini alarak ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi.

Neves, ülke genelinde ve yurt dışındaki seçim bölgelerinin tamamına yakınında birinci olurken, Maio Adası'nda rakibi Joana Rosa daha fazla oy aldı.

Ana muhalefetteki Cabo Verde'nin Bağımsızlığı için Afrika Partisinin (PAICV) desteklediği Neves, 80 bin 18 oy aldı.

İktidardaki Demokrasi Hareketinin (MpD) desteklediği eski Adalet Bakanı Joana Rosa ise 39 bin 660 oyla yüzde 31,6'da kaldı.

Diğer adaylardan Gilson Alves yüzde 1,4, Antero Tavares yüzde 1,3, Casimiro Pina yüzde 1,1 ve Loisito de Sousa yüzde 0,9 oy aldı.

Sandıkların ülke genelinde yüzde 99,9'u, yurt dışı dahil toplamda ise yüzde 96,8'i sayılırken, seçime katılım oranının yaklaşık yüzde 32 olduğu bildirildi.

CNE verilerine göre, 419 bin 448 kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 343 bin 65 seçmen ülke içinde, 76 bin 383 seçmen ise yurt dışında kayıtlı.

Seçim için ülke genelinde 1059, yurt dışında ise 243 sandık kuruldu.

Kesin sonuçların oy sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından açıklanması bekleniyor.

Neves, 2021'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini de oyların yüzde 51,75'ini alarak ilk turda kazanmıştı.