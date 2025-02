Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 aydır İsrail'in katliamlarına ve soykırıma maruz kalan Gazze'de bizim de katkı sunduğumuz süreç sonunda ateşkes sağlandı. İsrail'in verdiği sözleri tutmaması suretiyle ateşkes mutabakatı çıkmaza girdi. Bölgemizin tekrar kan ve gözyaşına doğru sürüklenmeye çalışıldığını görüyoruz. Gazze, Gazzeli kardeşlerimizindir. ebediyen de böyle kalacaktır. Filistinlilerin uğruna on binlerce evladını şehit verdiği vatan toprakları pazarlık konusu yapılamaz. Arap ve İslam dünyası olmak üzere insanlık ittifakının bu kritik süreçte Gazzelileri yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Yeni bir Nekbe yaşanmaması için üzerimize düşeni her alanda yapmaya devam edeceğiz" dedi. - İSLAMABAD