Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 aydır İsrail'in katliamlarına ve soykırıma maruz kalan Gazze'de bizim de katkı sunduğumuz süreç sonunda... - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 aydır İsrail'in katliamlarına ve soykırıma maruz kalan Gazze'de bizim de katkı sunduğumuz süreç sonunda...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 aydır İsrail\'in katliamlarına ve soykırıma maruz kalan Gazze\'de bizim de katkı sunduğumuz süreç sonunda...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 aydır İsrail'in katliamlarına ve soykırıma maruz kalan Gazze'de bizim de katkı sunduğumuz süreç sonunda ateşkes sağlandı.

13.02.2025 15:30
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 aydır İsrail'in katliamlarına ve soykırıma maruz kalan Gazze'de bizim de katkı sunduğumuz süreç sonunda ateşkes sağlandı. İsrail'in verdiği sözleri tutmaması suretiyle ateşkes mutabakatı çıkmaza girdi. Bölgemizin tekrar kan ve gözyaşına doğru sürüklenmeye çalışıldığını görüyoruz. Gazze, Gazzeli kardeşlerimizindir. ebediyen de böyle kalacaktır. Filistinlilerin uğruna on binlerce evladını şehit verdiği vatan toprakları pazarlık konusu yapılamaz. Arap ve İslam dünyası olmak üzere insanlık ittifakının bu kritik süreçte Gazzelileri yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Yeni bir Nekbe yaşanmaması için üzerimize düşeni her alanda yapmaya devam edeceğiz" dedi. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '15 aydır İsrail'in katliamlarına ve soykırıma maruz kalan Gazze'de bizim de katkı sunduğumuz süreç sonunda... - Son Dakika

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