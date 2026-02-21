Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "2026 yılında küçükbaş hayvancılığını desteklemek amacıyla 150 bin küçükbaşı üreticilerimize uygun şartlarda vereceğiz. Bu hayvanlar için aylık 15 bin TL besleme desteğini biz karşılayacağız." - Son Dakika