Emine Erdoğan, Semerkant'ta Konigil Kağıt Fabrikasını ziyaret etti - Son Dakika
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Emine Erdoğan, Semerkant'ta Konigil Kağıt Fabrikasını ziyaret etti

15.09.2022 22:01
Emine Erdoğan, Semerkant'ta Konigil Kağıt Fabrikasını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Özbekistan programında eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Semerkant'ta Konigil Kağıt Fabrikasını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Özbekistan programında eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Semerkant'ta Konigil Kağıt Fabrikasını ziyaret etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, ziyareti, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile yaptıklarını belirtti.

İki bin yıl boyunca bozulmadan bugüne ulaşabilen Semerkant kağıdının serüveninin hayranlık uyandırdığını kaydeden Emine Erdoğan, "Yaşayan Özbek Köyü Müzesi'nde ise yaşatılan ata geleneklerini görme ve inceleme fırsatı buldum. Zamana adeta meydan okuyan bu yer, aynı zamanda da doğa ile iç içe. Binlerce yıldır doğuyu ve batıyı buluşturan Semerkant, bir kültür hazinesi olarak varlığını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Özbekistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Emine Erdoğan, Semerkant'ta Konigil Kağıt Fabrikasını ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emine Erdoğan, Semerkant'ta Konigil Kağıt Fabrikasını ziyaret etti - Son Dakika
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