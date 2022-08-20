Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kurucularına mektup - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kurucularına mektup

20.08.2022 16:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kurucularına mektup

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla parti kurucuları ve önceki dönemlerde AK Partinin çeşitli kademelerinde görevlerde bulunan teşkilat mensuplarına mektup gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla parti kurucuları ve önceki dönemlerde AK Partinin çeşitli kademelerinde görevlerde bulunan teşkilat mensuplarına mektup gönderdi.

AK Parti Karabük il ve ilçe teşkilatları önceki dönem AK Parti'de çeşitli görevlerde bulunan mensuplarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu ulaştırdı.

"Bir olduk 21 olduk" şiarıyla çıkılan bu yolda, ilk günkü heyecanla yola devam ettiklerini vurgulayan Erdoğan mektubunda, "Türkiye'nin vesayetin sancılarıyla kıvrandığı, geri kalmışlığın yükünün altında ezildiği, istikrar ve güvensizlik bataklığında çırpındığı, dört bir yandan hak ve özgürlük taleplerinin yükseldiği, velhasıl tarihin en bunalımlı dönemlerinden birini yaşadığı bir süreçte üstlendiğimiz bu ağır sorumluluğun hakkını vermek için gece gündüz çalıştık. Bugün dönüp geriye baktığımızda, 20 yılda asırlık bir demokrasi ve kalkınma hamlesi gerçekleştirdiğimizi memnuniyetle müşahede ediyoruz.

Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora her alanda Türkiye'nin sadece eksiklerini gidermekle kalmadık, gelecekte yapacağı atılımların da altyapısını kurduk. Şimdi bu güçlü altyapının üzerinde 2023 hedeflerimizi hayata geçirerek ve 2053 vizyonumuzu inşa ederek, ülkemize ve milletimize verdiğimiz sözlerin tamamını yerine getirmek istiyoruz. Bunun için 2023 seçimleri kritik öneme sahiptir. Kuruluşundan beri sandıktan 15 defa birinci çıkan AK Parti'yi, 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde yeniden zafere ulaştırmakta kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah partimizin bir sonraki kuruluş yıl dönümü mutluluğunu, ülkemizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırmış bulunmanın gururuyla, yine hep beraber yaşayacağız. AK Partimizin bir neferi olarak, 21 yıldır AK Partimize ve onun asli sahibi olan milletimize yaptığınız hizmetler için size şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete uğurladığımız tüm yol arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sevgi ve saygılarımla" ifadesini kullandı.

Karabük'te il ve ilçe teşkilatlarında AK Parti'de çeşitli görevlerde bulunan mensuplarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu ulaştırılmaya devam edildiği bildirildi. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Karabük, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kurucularına mektup - Son Dakika

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