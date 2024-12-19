Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artan çatışmalar, krizler ve savaşlar karşısında maalesef küresel güvenlik ve istikrarı teminle görevli kurumlar sorumluluklarını yerine getirmiyor" dedi. - KAHİRE
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Artan çatışmalar, krizler ve savaşlar karşısında maalesef küresel güvenlik ve istikrarı teminle görevli kurumlar... - Son Dakika
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