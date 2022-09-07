Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşmüş, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'na katılmıştı. Belgrad Kulesini ziyaret ederek, Sancaklı bölgesindeki liderleri kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanı Vucic tarafından Hırvatistan'a uğurlanmıştı. - ZAGREB

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan, Sırbistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan'da - Son Dakika

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