Öğrencilere af müjdesi - Son Dakika
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Öğrencilere af müjdesi

15.06.2022 12:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bir süredir üzerinde çalıştığımız kamuoyunda öğrenci affı diye bilinen teklifi önümüzdeki günlerde Meclisimizin takdirine sunuyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bir süredir üzerinde çalıştığımız kamuoyunda öğrenci affı diye bilinen teklifi önümüzdeki günlerde Meclisimizin takdirine sunuyoruz."

(İHA)

Öğrencilere af müjdesi
Öğrencilere af müjdesi
Öğrencilere af müjdesi
Öğrencilere af müjdesi

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Öğrencilere af müjdesi - Son Dakika

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