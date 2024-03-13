Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Biri çıkıyor DEM'lileri kaldırımda görsem yolumu değiştiririm diyor. Bir başkası çıkıyor DEM'e oy verenleri belediyeye almam diyor. Ötekisi çıkıyor siz ne oluyor biz anlaştık belediyeleri beraberce yöneteceğiz diyerek tutmayın küçük enişteyi edası ile posta koyuyor. Tüm bu skandallar yaşanırken genel başkanlık koltuğunda oturan şahsı ya kimse takmıyor ya da mikrofonu eline geçiren kendisine had bildiriyor." - MARDİN
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'deki Skandallara Tepki Gösterdi - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bingöl'e ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında Sütaş tesisleri ve valilik binası ziyaret edildi, çalışmalar hakkında bilgi alındı.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'da ulaşım sorununu çözmek için 350 otobüsün onarım beklediğini ve otobüs duraklarında bekleme süresinin arttığını belirtti. Altınok, seçilmesi halinde havaalanı metrosunu hızlıca yapacağını ve Ankara'yı metro ağlarıyla öreceğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri üniforma giyen bir kadına, 'Askeri üniformanın size çok yakıştığını hiç söylediler mi?' demesiyle gülümseten anlar yaşattı. Kadının samimi karşılığı ise kameraya yansıdı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız'ın Proje Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Seçer, Mersin'de adaleti getiren bir anlayışla hizmet etmeyi sürdürdüklerini ve sürdüreceklerinin altını çizdi. Yıldız'ın Büyükşehir Meclis üyeliği boyunca belediyeye büyük katkılar sunduğunu belirten Seçer, Toroslar ilçesine daha fazla hizmet götüreceklerini söyledi.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Karayer mevkisinde yapılan imar planı düzenlemeleriyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, planların çözümünün hissedar olmadan gerçekleştirileceği vurgulandı.
Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerince Gazze'de çekilen fotoğraflardan oluşan 'İnsanlığın kanayan yarası Gazze' sergisi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) ziyarete açıldı. Sergide, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından ortaya çıkan yıkım ve insanların yaşadığı zorlukların görüldüğü fotoğraflar yer alıyor. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, serginin kıymetli ve özel olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Karabük'teki temasları kapsamında Valiliği ziyaret etti. Bakan Özhaseki, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Millet Bahçesi Proje alanını inceledi ve esnafları ziyaret ederek destek istedi.
Avcılar'da, Ambarlı Mahallesindeki köy içi meydanı düzenlemesi tamamlandı ve açılışı yapıldı. Meydana park alanı ve oyun yeri yapıldı. Açılış törenine Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve davetliler katıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cihannüma Derneği, Seyyid Burhaneddin Hz. Hizmet Vakfı, Birlik Vakfı, Türkiye Gençlik Vakfı, İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı ve Aydınlar Ocağı'nı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, 'Başkan ve aday olarak sahanın her yerindeyiz' dedi.
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