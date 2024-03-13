Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'deki Skandallara Tepki Gösterdi

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Biri çıkıyor DEM'lileri kaldırımda görsem yolumu değiştiririm diyor. Bir başkası çıkıyor DEM'e oy verenleri belediyeye almam diyor. Ötekisi çıkıyor siz ne oluyor biz anlaştık belediyeleri beraberce yöneteceğiz diyerek tutmayın küçük enişteyi edası ile posta koyuyor. Tüm bu skandallar yaşanırken genel başkanlık koltuğunda oturan şahsı ya kimse takmıyor ya da mikrofonu eline geçiren kendisine had bildiriyor." - MARDİN