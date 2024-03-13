Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'deki Skandallara Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'deki Skandallara Tepki Gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de yaşanan skandallara ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Erdoğan, DEM'lileri kaldırımda görsem yolumu değiştiririm diyenleri, DEM'e oy verenleri belediyeye almam diyenleri ve küçük enişte edasıyla posta koyanları eleştirerek, genel başkanlık koltuğunda oturan şahsın ya kimse tarafından takılmadığını ya da kendisine had bildirenlerin olduğunu ifade etti.

13.03.2024 17:49  Güncelleme: 17:59
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Biri çıkıyor DEM'lileri kaldırımda görsem yolumu değiştiririm diyor. Bir başkası çıkıyor DEM'e oy verenleri belediyeye almam diyor. Ötekisi çıkıyor siz ne oluyor biz anlaştık belediyeleri beraberce yöneteceğiz diyerek tutmayın küçük enişteyi edası ile posta koyuyor. Tüm bu skandallar yaşanırken genel başkanlık koltuğunda oturan şahsı ya kimse takmıyor ya da mikrofonu eline geçiren kendisine had bildiriyor." - MARDİN

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'deki Skandallara Tepki Gösterdi - Son Dakika

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