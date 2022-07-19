Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgenin geleceğinde bölücü terör örgütlerine yer yok" dedi.
"Terör odaklarını Suriye'den atmaya kararlıyız"
Kaynak: İHA
Politika, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Politika › Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bölgenin geleceğinde bölücü terör örgütlerine yer yok' - Son Dakika
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