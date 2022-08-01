Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 'nde gerçekleşen kabule, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Kabul sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" denildi.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Karadayı'yı kabul etti - Son Dakika

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