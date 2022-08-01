Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Karadayı'yı kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Karadayı'yı kabul etti

01.08.2022 19:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Karadayı'yı kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı'yı kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabule, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Kabul sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" denildi.


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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Karadayı'yı kabul etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Karadayı'yı kabul etti - Son Dakika
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