Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Merkezine ziyarette bulundu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ziyarette bulunmak üzere parti genel merkezine geldi.
Erdoğan'ı, CHP Genel Merkezi önünde Özgür Özel karşıladı.
Erdoğan ve Özel, Genel Merkez önünde tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdiler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel ile Genel Merkezdeki başkanlık makamında görüşecek.
Erdoğan, Özgür Özel'i 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezinde kabul etmişti.
Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak asıldı
Öte yandan, CHP Genel Merkezinin önündeki bayraklar arasına, Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak da asıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son 18 yıl önce Başbakanlığı döneminde, CHP Genel Merkezinin yeni binasının açılışı sebebiyle o dönemki Genel Başkan Deniz Baykal'ı ziyaret etmişti.
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