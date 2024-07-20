Erdoğan: Kıbrıs'ta iki devletli çözüm kaçınılmazdır

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çözümü samimiyetle isteyen Kıbrıs Türkü ve Türkiye'dir. Egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm kaçınılmazdır. Aynı suda iki kez yıkanılmaz. Ada'daki gerçekleri görmezden gelerek hiçbir yere varılmaz. Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olduğuna inanmıyoruz. Kıbrıs Türk tarafı, Rum tarafı ile her alanda eşit olarak müzakere masasına oturmalıdır. Müzakereye ve çözüme hazırız" dedi. - LEFKOŞA